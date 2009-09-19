В Германии введены усиленные меры безопасности

В Германии усилены меры безопасности из-за террористической угрозы, сообщает “Немецкая волна”.

По сообщению, полицейские в бронежилетах и с автоматами с пятницы патрулируют аэропорты и некоторые вокзалы в Германии. Такие меры приняты после появления нового видео с угрозами от Аль-Каиды. В видеообращении, обнародованном в пятницу, ФРГ угрожают террористическими атаками, если после выборов в Бундестаг не будет принято решение о выводе немецких войск из Афганистана.

По предварительным данным, текст обращения произносит боннский исламист Беккай ГАРРАХ. Он призывает немцев избрать те партии, которые выступают за вывод солдат из Афганистана (как известно, парламентские выборы в Германии состоятся 27 сентября). Иначе, проголосовав за продолжение миссии Бундесвера в этой стране, «немецкий народ сам вынесет себе приговор». В обращении террористов отмечается, что после выхода последнего немецкого солдата из Афганистана, последний моджахед покинет Германию.

Министерство внутренних дел Германии подтвердило, что Аль-Каида распространила в пятницу в интернете новые угрозы. Как отмечают на интернет-странице ведомства, угрозы Аль-Каиды и других исламистских организаций с начала года усилились и приобрели новое качество. Они направлены непосредственно против Германии. В то же время выборы в Бундестаг предоставляют экстремистам особый случай для пропаганды своих целей.

Эксперты сказали “Немецкой волне”, что это качественно новый уровень угроз, ведь в видеоролике впервые назван конкретный промежуток времени – 2 недели после выборов. По мнению эксперта по вопросам исследования терроризма Гвидо ШТАЙНБЕРГА из фонда «Наука и политика», такими конкретными заявлениями Аль-Каида ставит под удар свою репутацию.

«Если после этого не будет атаки, тогда такие обращения террористов вообще не будут восприниматься серьезно», - объясняет эксперт. Еще одним нюансом, который отличает этот ролик от всех других, является прямая просьба к немецким мусульманам в течение двух недель после выборов держаться подальше от всего, что не является жизненно необходимым, а также держать возле себя своих детей.