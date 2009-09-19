Россия не будет размещать ракеты в Калининградской области
14:07, 19 сентября 2009Мир
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Заявление замминистра обороны РФ
Россия не будет размещать ракеты в Калининградской области.
Как сообщает ВВС, об этом сегодня заявил заместитель министра обороны РФ Владимир ПОПОВКИН. По его словам, после изменений позиции США по ПРО необходимость в размещении ракет "Искандер" отпала.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" В.ПОПОВКИН сообщил, что меры противодействия, которые Россия планировала в ответ на размещение США элементов ПРО в Европе, "естественно" будут обнуляться.
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