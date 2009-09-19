Россия не будет размещать ракеты в Калининградской области.

Как сообщает ВВС, об этом сегодня заявил заместитель министра обороны РФ Владимир ПОПОВКИН. По его словам, после изменений позиции США по ПРО необходимость в размещении ракет "Искандер" отпала.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" В.ПОПОВКИН сообщил, что меры противодействия, которые Россия планировала в ответ на размещение США элементов ПРО в Европе, "естественно" будут обнуляться.