"Война шприцев" в Урумчи привела к массовым беспорядкам

В китайском городе Урумчи в ходе массовых беспорядков погибли пять человек.

Об этом сообщил представитель мэрии после того как полиция была вынуждена применить слезоточивый газ в попытке разогнать многотысячные акции протеста этнических китайцев (ханьцев), сообщает радио «Свобода».

Они требуют от властей обеспечить их безопасность. Китайцы обвиняют уйгуров в нападениях на них с использованием шприцев, игл и спиц, в результате чего ранения получили сотни людей.

В июле беспорядки на этнической почве в Урумчи – центре Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая – привели к гибели около 200 человек. Нападения начались через два месяца после них. Злоумышленники используют шприцы с иглами для подкожной инъекции. Местные жители опасаются, что под кожу пострадавшим вводят ВИЧ или наркотики. По последним данным, всего от действий "бандитов с иглами" пострадал 531 человек.

Ранее власти сообщили о задержании 21 человека по подозрению в этих нападениях, четверым из них предъявлены официальные обвинения. О мотивах злоумышленников ничего не сообщается. От бандитов пострадали представители большинства основных национальностей, населяющих Синьцзян - ханьцы, уйгуры, казахи, монголы, сообщает РИА "Новости".

Урумчи - крупнейший и динамично развивающийся город на Северо-Западе КНР. Расположен на железной дороге Алматы - Пекин. В среднеазиатском регионе это второй по населению (2,1 млн.) город после Ташкента.