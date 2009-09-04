На оружейном заводе в Сербии прогремела серия взрывов

Шесть человек погибли, тринадцать госпитализированы в результате серии взрывов, прогремевших в ночь на пятницу на заводе "Первый партизан" в сербском городе Ужице, расположенном в полутора сотнях км к югу от Белграда.

Как передает ИТАР-ТАСС, вызванный взрывами пожар на заводе по производству боеприпасов локализован, угрозы новых детонаций нет, заявил начальник сектора по борьбе с ЧС МВД Сербии Предраг МАРИЧ. Пострадавшие, главным образом от отравления угарным газом, доставлены в городскую больницу, их жизнь вне опасности.

По словам главы оборонного ведомства Драгана ШУТАНОВЦА, "в данный момент сложно говорить о причинах этого инцидента". На месте ЧП уже работают эксперты и следователи. У проходной подземного завода, расположенного в толще окружающего Ужице горного массива, собрались сотни жителей города, в том числе родные и близкие погибших. В Ужице выехал глава республиканского МВД Ивица ДАЧИЧ.