Сейм Польши планирует осудить вторжение Красной Армии

Депутаты польского Сейма от крупнейшей партии страны «Право и справедливость» предлагают на ближайшем заседании парламента принять специальную резолюцию, осуждающую вторжение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь парламентской фракции «Право и справедливость».

В проекте документа говорится, что Сейм Польши «в годовщину нападения Советского Союза на Польшу, который действовал вместе с гитлеровской Германией, отдает дань памяти жертвам агрессии 17 сентября 1939 года».

«Фашизм и коммунизм - два тоталитаризма ХХ века, а также их лидеры несут ответственность за доведение до начала Второй мировой войны и ее последствия. Красная Армия принесла на польские земли смерть и пожары. Обычным явлением были геноцид, убийства, насилие, грабежи», – говорится в документе.