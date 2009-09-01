Президент Польши о признании ошибок, Катыни, неоимпериализме и НАТО

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ призывает отказаться от неоимпериализма ради развития демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.КАЧИНСКИЙ сказал сегодня, выступая во второй раз на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска, где проходят мероприятия к 70-летию начала Второй мировой войны.

Президент Польши в начале своего выступления назвал неправильным решение польской власти в 1938 году занять часть территории Чехословакии.

«Это было не ошибкой, а грехом. Мы имеем мужество это признать», - сказал он.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил важность того, чтобы свои ошибки также признавали не только страны, которые проиграли Вторую мировую войну, но и страны-победители.

Глава Польского государства сказал, что пакт Молотова-Риббентропа обусловливал раздел сфер влияния между Германией и СССР на европейском континенте.

Л.КАЧИНСКИЙ отметил, что полякам в 1930-х годах предлагали войти в антисоветскую коалицию, но тогдашняя власть не согласилась на это предложение.

Он также назвал расстрел польских пленных офицеров весной 1940 года «местью» российских большевиков за то, что в 1920 году поляки смогли отбить нападение советских войск, которые пытались «пробиться» в Европу и насильственно установить в европейских странах коммунистические режимы.

Л.КАЧИНСКИЙ призвал отказаться от империализма и неоимпериализма ради развития демократии и свободы слова наподобие тех, что установлены в Европейском Союзе.

В этом контексте он также отметил значительную роль Североатлантического альянса, который способствовал становлению безопасности на европейском континенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня на полуострове Вестерплатте неподалеку от Гданьска проходят мероприятия, приуроченные к 70-летию начала Второй мировой войны, в которых принимают участие около 30 иностранных делегаций, 20 из них возглавляют главы правительств.

Поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые Россия получила в наследство от СССР, чтобы исследовать документы, которые касаются расстрела НКВД около 15 тысяч польских офицеров в марте 1940 года в Катыни.

Сегодня, 1 сентября, главы польского и российского правительств Дональд ТУСК и Владимир ПУТИН договорились, что Польша и Россия откроют друг другу доступ к архивам, что будет способствовать установлению правды об определенных противоречивых событиях общей истории и позволит создать надежный фундамент для развития двусторонних отношений.

В конце прошлой недели в российских СМИ появлялись публикации, в которых журналисты и историки обвиняли Польшу в том, что она первой начала сотрудничать с гитлеровской Германией и пыталась договориться с ней совместно напасть на Советский Союз.

В конце августа Служба внешней разведки России обнародовала материалы, которые якобы свидетельствуют о том, что польское руководство, находившееся у власти накануне Второй мировой войны, планировало расчленение и уничтожение Советского Союза, и с этой целью разжигало сепаратизм на Кавказе, в Украине и в Средней Азии.

Также Служба внешней разведки РФ заявила, что вице-премьер польского правительства, глава МИД Второй Речи Посполитой Юзеф Бек был агентом немецких спецслужб, а премьер в изгнании Станислав Миколайчик – британским агентом.