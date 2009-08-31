Путин зарезервировал целую 5-звездную гостиницу в Сопоте

Российская сторона зарезервировала для визита премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА практически все номера одной из лучших польских 5-звездных гостиниц Sofitel Grand Sopot в Сопоте.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь гостиницы Адам КУЧА, российская сторона заняла практически всю гостиницу за исключением нескольких номеров, которые ранее были зарезервированы частными лицами.

Как сказал А.КУЧА, это не первый раз, когда гостиница полностью резервируется одним заказчиком, и признал в то же время, что преимущественно его резервируют организаторы массовых мероприятий, например, Сопотского фестиваля, а не правительственные делегации.

Пресс-секретарь добавил, что не может вспомнить, чтобы кто-то из высоких должностных лиц занимал всю гостиницу Sofitel Grand Sopot на время пребывания в Польше.

А.КУЧА отказался назвать сумму, которую заплатит российская сторона за аренду гостиницы, сославшись на коммерческую тайну.

Он также не уточнил, в каком номере планирует остановиться В.ПУТИН, отметив, что самые именитые гости, среди которых Фидель КАСТРО, Шарль де ГОЛЛЬ, останавливались в лучшем номере 226, однако А.КУЧА также отказался назвать стоимость этого номера.

По данным польской версии Wikipedia, с 19 по 26 сентября 1939 года в 226-м номере этой гостиницы останавливался Адольф Гитлер.

А.КУЧА не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Гданьске состоятся мероприятия к 70-й годовщине начала Второй мировой войны, в которых примут участие, в частности, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, ее российский коллега В.ПУТИН, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Гостиница Sofitel расположена на берегу Балтийского моря в туристическом Сопоте вблизи Гданьска. По данным веб-сайта гостиницы, номера на сентябрь стоят от 120 евро.