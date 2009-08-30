На авиашоу в Польше погиб один из руководителей ВВС Беларуси

Предварительная версия катастрофы белорусского истребителя на авиационном шоу в Польше - попадание птицы в воздухозаборник двигателя, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Как передает РИА “Новости”, по информации собеседника агентства, авария произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа: многофункциональный истребитель Су-27 стал терять высоту.

Оба пилота погибли. Александр Морфицкий был замкомандующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Беларуси, Александр Журавлевич - заместителем командира 61-й истребительной авиабазы Беларуси.

Министерство обороны Беларуси также сообщило, что окончательная версия произошедшего будет опубликована после исследования "черного ящика".

Белорусские летчики принимали участие в 11-м международном авиашоу, которое проходит на военном аэродроме в городе Радом в сотне километров к югу от Варшавы. Ежегодно мероприятие посещают около 200 тысяч зрителей.

Как утверждают многочисленные свидетели - зрители авиашоу - истребитель резко ушел вниз над крышами домов, а летчики не успели катапультироваться, уводя самолет подальше от населенного пункта.