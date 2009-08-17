Афганские шииты получили право морить жен голодом за отказ от секса

В Афганистане вступил в силу закон, позволяющий мужу уморить жену голодом, если она отказывается вступать с ним в сексуальные отношения.

Как передает БиБиСи, закон, утвержденный президентом Хамидом Карзаем, опубликован в правительственной газете. Он позволяет мужчине отказывать жене в пище - в случае ее отказа от секса. Закон касается шиитского меньшинства населения Афганистана.

Первоначально законопроект был отвергнут под давлением правозащитных организаций. В новой редакции некоторые его положения были несколько смягчены.

По мнению обозревателей, Хамид Карзай утвердил законопроект, добиваясь поддержки консервативных шиитов накануне президентских выборов 20 августа.

Радио Свобода