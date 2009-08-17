Афганские шииты получили право морить жен голодом за отказ от секса
07:34, 17 августа 2009Мир
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Карзай утвердил законопроект
В Афганистане вступил в силу закон, позволяющий мужу уморить жену голодом, если она отказывается вступать с ним в сексуальные отношения.
Как передает БиБиСи, закон, утвержденный президентом Хамидом Карзаем, опубликован в правительственной газете. Он позволяет мужчине отказывать жене в пище - в случае ее отказа от секса. Закон касается шиитского меньшинства населения Афганистана.
Первоначально законопроект был отвергнут под давлением правозащитных организаций. В новой редакции некоторые его положения были несколько смягчены.
По мнению обозревателей, Хамид Карзай утвердил законопроект, добиваясь поддержки консервативных шиитов накануне президентских выборов 20 августа.
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