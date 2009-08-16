Более 40 человек погибли на свадьбе в Кувейте

Пожар на свадебной церемонии в городе Эль-Джахра к западу от столицы Кувейта Эль-Кувейт унес жизни как минимум 41 человека, 61 человек получил ожоги и ранения различной степени тяжести.

Как передает РИА «Новости»,многие из пострадавших - женщины и дети. Число жертв может возрасти, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Кувейта Мухаммеда аль-САБЕРА.

Сейчас на место происшествия прибыла бригада пожарных и спасателей, однако их работа сильно осложнена паникой среди родственников пострадавших. Как сообщают местные власти, причина пожара пока не установлена.