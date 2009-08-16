Отправлен в отставку глава ядерной программы Китая

Власти Китая отправили в отставку Канга Риксина - главу Национальной ядерной корпорации Китая - ведомства, отвечающего за разработку и реализацию ядерной программы страны, передает агентство "Синьхуа".

В качестве официальной причины отставки называются "грубые нарушения дисциплины". Как правило, такая формулировка дается крупным китайским функционерам в случаях превышения власти или коррупции. Ранее сообщалось, что в отношении экс-главы ядерной программы Китая возбуждены следственные действия по фактам коррупции, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Новым главой Национальной ядерной корпорации Китая стал 56-летний Сунь Кин - бывший ранее руководителем энергетического ведомства.

Развитие ядерной энергетики - один из ключевых приоритетов экономики КНР. В настоящее время Китай вводит в строй больше ядерных реакторов, чем любая другая страна мира. Власти страны официально приняли программу, в соответствии с которой к 2020г. ядерная энергия должна обеспечить 4% всех энергетических потребностей государства, тогда как в настоящий момент этот показатель не превышает 2%.