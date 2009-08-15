В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение

Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение в округе Санта-Крус, охваченном сильным лесным пожаром, сообщается на сайте газеты The LA Times.

Распоряжение о введении в Санта-Крус режима ЧП отдал заместитель губернатора штата Джон ГАРАМЕНДИ. Губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР 14 августа находился за пределами штата, принимая участие в похоронах своей тещи.

Однако уже в суботу а.ШВАРЦЕНЕГГЕР планирует посетить округ Санта-Крус, более 2 тысяч жителей которого были вынуждены покинуть свои дома из-за лесного пожара.

В еще одном округе Калифорнии - Санта-Барбаре - остановить лесной пожар пока также не удается, хотя на месте происшествия работают около 1600 пожарных. Однако в Санта-Барбаре очаг возгорания находится вдали от населенных пунктов.

В октябре 2007 года лесные пожары причинили Калифорнии многомиллионный ущерб. Огонь уничтожил около 2 тысяч зданий, восемь человек погибли.