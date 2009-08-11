Медведев требует раскрыть убийства правозащитников в Чечне

Президент России Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ обеспечить расследование и раскрытие произошедших в Чечне убийств известной правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова, сообщил РИА Новости во вторник высокопоставленный источник в администрации президента РФ.

Руководитель неправительственной организации "Спасем поколение" 32-летняя Зарема Садулаева и член этой организации 33-летний Алик Джабраилов, о похищении которых накануне сообщали правозащитники, во вторник были найдены убитыми. Тела Садулаевой и Джабраилова обнаружены в 4 часа утра 11 августа 2009 года в поселке Черноречье Заводского района города Грозного в багажнике их машины со следами множественных огнестрельных ранений. Автомобиль был припаркован в 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.

"К сожалению, это не первое преступление в Чечне, прямо направленное против тех, кто помогает гражданам, простым людям цивилизованными методами отстаивать свои права и добиваться справедливости, кто своей деятельностью способствует становлению нормальной жизни в республике", - отметил он.

Менее месяца назад, 15 июля, в Чечне была похищена и убита сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова. Это преступление также вызвало широкий общественный резонанс.

"Политическим руководством Чечни, лично президентом Рамзаном Кадыровым сделано многое для разгрома террористических банд и установления мира в регионе. В Чечне строятся дома и дороги, развиваются экономика и социальная сфера. На этом этапе особенно важно не позволить противникам мирной жизни дискредитировать государственную власть, не дать людям повода усомниться в ее эффективности и способности обеспечить соблюдение прав и свобод граждан, и прежде всего - главного права каждого, права на жизнь", - подчеркнул представитель администрации президента РФ.