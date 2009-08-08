Медведев грозит властям Грузии «расплатой» за войну

Президент России Дмитрий Медведев вручая в субботу награды солдатам, которые в прошлом году в августе принимали участие в войне против Грузии, заявил, что грузинское руководство, которое начало войну ожидает «расплата».

Выступая во время церемонии во Владикавказе, российский лидер сказал военнослужащим, что Россия никогда не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

Кроме Никарагуа, ни одно другое государство международного содружества и даже страны СНГ не поддержали действия Москвы относительно Южной Осетии и Абхазии, которые входят в состав Грузии.

Накануне президент Грузии Михаил Саакашвили в городе Гори заявил, что Грузия «мирным путем и при поддержке мирового сообщества обязательно добьется объединения страны».

По словам Саакашвили, мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.

В Грузии минутой молчания почтили память гибели около 200 военнослужащих и полицейских и почти 300 мирных жителей.

Свыше 35 тысяч беженцев, преимущественно грузин, и до сих пор не могут вернуться в свои дома.

В Южной Осетии поставили крест – в память 67 погибших российских солдат. В Цхинвали состоялись акции памяти 162 убитых местных жителей.

Радио Свобода