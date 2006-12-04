Великобритания сэкономит на каждой пятой ядерной боеголовке

Ядерный арсенал Великобритании будет обновлен. Как заявил сегодня премьер-министр Великобритании Тони Блэр, ядерный арсенал страны в XXI веке останется "на уровне". Также, по его словам, кабинет министров намерен заменить состоящие сейчас на вооружении атомные подводные лодки новыми АПЛ.

В то же время премьер сообщил о планах сократить на 20% количество состоящих на вооружении ядерных боеголовок. По словам Т.Блэра, их число не превысит 160, в то время как число состоящих на вооружении подводных лодок может быть сокращено с 4 до 3, передает Reuters. Таким образом, будут также учтены мнения многих представителей лейбористской партии, протестующих против затрат, исчисляющихся миллиардами фунтов-стерлингов, на создание новой ядерной системы в стране. В то же время Т.Блэр сообщил, что Лондон намерен продолжать использовать на вооружении американские ракеты Trident D5.

Премьер-министр заявил, что обновление и усовершенствование британского ядерного потенциала является сдерживающим средством в условиях непредвиденной угрозы, в частности террористической, а также исходящей от так называемых "государств-изгоев".

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