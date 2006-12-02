Неуклюжие террористы оставили мощный радиоактивный след

Убийцы Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления полонием-210, явно не подумали о мощном радиоактивном следе, который они оставили по пути в столицу Великобритании, пишет The Daily Telegraph.

Газета обращает внимание на "неуклюжесть террористов", которые уронили полоний на пол гостиничного номера в лондонском отеле. Кроме того, уже известно, на какой атомной станции был получен полоний, однако пока об этом не объявлено публично. Следствие полагает, что полоний был доставлен в Лондон рейсом British Airways из Москвы 25 октября, за неделю до того, как заболел Литвиненко.

Детуктивы убеждены, Литвиненко вступил в контакт с радиоактивным веществом именно в суши-баре, сообщает The Independent. В настоящий момент полицейское расследование фокусируется на том, что происходило в суши-баре, где Литвиненко встречался с итальянцем Марио Скарамеллой, который отрицает, что имеет какое-либо отношение к отравлению. Скарамелла, который руководит организацией, ведущей наблюдение за ядерными отходами, сказал в начале этой недели, что он прошел анализы, которые показали, что он не подвергся радиоактивному заражению.

Вместе с тем опубликованные в субботу утром западной прессой истерические сообщения о том, что контактировавший с Литвиненко итальянец находится на грани жизни и смерти, ксчастью, не подтвердились.

"Британское агентство по здравоохранению подтвердило недавно, что господин Скарамелла чувствует себя хорошо, и дозы полония-210, обнаруженные у него в моче, крайне низки, и не вызывают беспокойства", - говорится в сообщении Минздрава Италии, представитель которого находится в данный момент в Лондоне, и лично контролирует ситуацию.

По материалам Inopressa, Newsinfo