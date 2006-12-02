Италия восстала против бюджета-2007

Оппозиционная коалиция "Дом свобод" проводит сегодня в Риме демонстрацию протеста против правительства Романо ПРОДИ и предложенного им госбюджета на 2007 год.

Как передает РИА «Новости», по центральным улицам идут многотысячные колонны, шествие возглавляют Сильвио БЕРЛУСКОНИ и руководители многих политических партий, входящих в правоцентристский блок.

"Эта выдающаяся демонстрация всех итальянцев, любящих свободу и протестующих против правительства, которое произвело госбюджет, полный налогов", - заявил журналистам С.БЕРЛУСКОНИ.

Участники акции несут в руках плакаты с призывами к правительству подать в отставку.

По мнению оппозиции, предложенный Кабинетом Р.ПРОДИ бюджет ведет страну к полному экономическому и социальному краху. Правительству, чтобы выдержать бюджетный дефицит в рамках предписанных Евросоюзом 3%, пришлось сократить ряд расходов и ввести 67 новых налогов.

Демонстрация завершится массовым митингом на площади Сан Джованни, на котором выступят лидеры оппозиционных партий.

Подобную акцию оппозиция проводит сегодня также на Сицилии, в Палермо.

Лидеры правящей коалиции заявили, что не обеспокоены этими демонстрациями, так как "в демократическом обществе - это нормальное явление".