Путин ушел на дно Байкала

На озере Байкал премьер-министр РФ Владимир Путин принимает участие в спуске на глубину 1400 метров на глубоководном аппарате "Мир", с помощью которого ученые исследуют глубины самого большого на земле пресного озера. Сегодня он прибыл на судно специального назначения "Метрополь", стоящее в двух километрах от берега.

Директор Института океанологии Роберт Нигматулин отметил, что Байкал - это уникальное явление, глубина озера такова, что оно может рассматриваться как частица океана. Нигматулин рассказал об истории погружений, а также о выполняемых во время этого работах.

Он отметил, что "на дне озера существуют места, из которых сочится нефть". Иногда это проявляется в виде пятен на поверхности озера, однако "это нормальное явление и Байкал эти пятна благополучно переваривает", сказал Нигматулин.

"Байкал - это такой бульон, в нем есть рачки и растения, которые все через себя пропускают. Если не нарушать самоочищающие свойства озера, с ним ничего не будет, - заметил он. - Индустриальная деятельность Байкалу серьезного ущерба не нанесла. Байкал сам себя очищает".

"А Байкальский ЦБК?"- спросил премьер.

"Локальное воздействие, конечно, есть, но чтобы навредить - такого нет",- пояснил ученый.

Перед погружением Путин расписался в журнале погружений, поставив подпись напротив своей фамилии, а также подписал стаканчик, который привязывают снаружи аппарата. "Привет Байкал", - написал премьер, поставив подпись и число.

Планируется, что погружение займет три часа. За это время аппарат с премьер-министром на борту опустится на глубину около 1400 метров. Сам спуск займет около часа, а затем глубоководный аппарат "Мир" пройдет вдоль разлома Обручева, после чего поднимется на поверхность.

Полит.ру