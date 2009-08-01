Канада обещает встретить российских десантников на Северном полюсе

Правительство Канады внимательно следит за планами высадки российских десантников на Северном полюсе в следующем году, заявил канадский министр обороны Питер Маккей. Министр не сообщил, что конкретно Канада намерена предпринять в случае высадки российского десанта в Арктике, однако указал, что правительство готово к защите государственных границ.

"Любая страна, которая приближается к воздушному пространству или территории Канады, будет встречена канадцами", - приводит слова П.Маккея РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на канадскую телекомпанию CTV.

Напомним, что 28 июля с.г. главнокомандующий ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов сообщил журналистам, что российские десантники в апреле 2010 г. планируют провести высадку на Северном полюсе. По словам В.Шаманова, эта высадка будет приурочена к 60-летию первого десантирования на Северный полюс. "Мы не собираемся ничем бряцать, просто мирно посетим Северный полюс", - указал главком ВДВ.