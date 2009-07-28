Российские десантники планируют высадку на Северный полюс

Российские десантники в апреле 2010 г. планируют провести высадку на Северном полюсе. Об этом сообщил журналистам главнокомандующий Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Он добавил, что эта высадка будет приурочена к 60-летию первого десантирования на Северный полюс.

"Сегодня, когда в России поднимается вопрос защиты национальных интересов на северном направлении, нами совместно с Артуром Чилингаровым (спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике) организована рабочая группа по подготовке празднования этой юбилейной даты", - сказал В.Шаманов, уточнив, что планируется как высадка личного состава военнослужащих, так и десантирование грузов.

Впрочем, по его словам, это мирная демилитаризованная миссия. "Мы не собираемся ничем бряцать, просто мирно посетим Северный полюс", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.