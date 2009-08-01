Умерла Корасон Акино

В возрасте 76 лет скончалась Корасон Акино – первая в истории Филиппин и стран Азии женщина, занявшая пост президента.

Мария Корасон Кохуангко-Акино до 40 лет оставалась домашней хозяйкой, матерью пяти детей, пока в 1973 году не был арестован, а в 1983-м убит ее муж Бениньо Акино - один из лидеров оппозиции во время правления диктатора Фердинанда Маркоса. В 1986 году Акино, возглавившая оппозицию, выставила свою кандидатуру на выборах президента. Победителем выборов, прошедших с большим количеством нарушений, был объявлен Маркос. Результаты выборов были оспорены оппозицией, поддержку которой оказали высокопоставленные военные, и Маркос был вынужден уйти в отставку.

25 февраля 1986 года Корасон Акино стала президентом Филиппин. Пост главы страны Акино занимала в течение шести лет, за это время на Филиппинах были проведены судебная, аграрная и конституционная реформы. В годы президентства Акино на Филиппинах были предприняты семь попыток военного переворота.

В 1986 году Корасон Акино была названа журналом The Time "женщиной года". В 1999 году The Time включил Акино в список самых влиятельных людей Азии XX века.

Более года назад у Акино был обнаружен рак.

Лента.ру