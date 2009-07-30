На юге Китая из-за проливных дождей погибли 66 человек

Проливные дожди на юге Китая привели к наводнениям и оползням, в результате которых этим летом погибли, по меньшей мере, 66 человек и еще десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Как передает радио «Свобода» со ссылкой на китайские СМИ, речь идет о провинциях Сычуань, Хунань, Гуйчжоу, Гуанси и Цзянси.

По предварительным оценкам, дожди на юге Китая уже нанесли экономике страны ущерб в размере 50 млн. долл.