На юге Китая из-за проливных дождей погибли 66 человек
09:26, 30 июля 2009Мир
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Еще десятки тысяч оставили свои дома
Проливные дожди на юге Китая привели к наводнениям и оползням, в результате которых этим летом погибли, по меньшей мере, 66 человек и еще десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома.
Как передает радио «Свобода» со ссылкой на китайские СМИ, речь идет о провинциях Сычуань, Хунань, Гуйчжоу, Гуанси и Цзянси.
По предварительным оценкам, дожди на юге Китая уже нанесли экономике страны ущерб в размере 50 млн. долл.
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