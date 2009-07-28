Совет министров ЕС запретил продажу продукции из морских котиков

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС запретил продажу продукции из морских котиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая законодательная норма была утверждена на заседании Совета 27 июля.

В соответствии с новыми правилами, продажа продуктов из кожи котиков разрешена лишь северным племенам, для которых охота на этих животных является традиционным занятием.

Новые правила также распространяются и на импорт продукции из кожи котиков. В соответствии с документом, импорт будет разрешен только в отдельных случаях и только если речь будет идти о товарах для личного использования.

Закон вступит в силу через 20 дней со дня публикации в «Официальном журнале» ЕС, а запрет будет действовать через 9 месяцев с момента вступления в силу закона.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Европарламент поддержал запрет на торговлю продукцией из котиков, убитых с коммерческой целью.