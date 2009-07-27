Турецкие авиалинии открывают рейсы Стамбул–Львов

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с 27 июля т.г. открывает рейсы по маршруту Стамбул–Львов–Стамбул.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, новые рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям туда и обратно.

В компании напомнили, что Львов является 118-м международным направлением авиакомпании и 6-м рейсом в Украину после Днепропетровска, Донецка, Киева, Одессы и Симферополя.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» выполняет полеты по 153 направлениям в мире и имеет в своем авиапарке 132 самолета.