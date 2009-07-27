Россия ратифицировала договор Антикризисном фонде ЕврАзЭС

Россия ратифицировала Договор об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий закон «О ратификации Договора об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества и Соглашения об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества» подписал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Закон принят Государственной думой РФ 15 июля 2009 года и одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Антикризисный фонд ЕврАзЭС учрежден для преодоления негативных последствий мирового финансового и экономического кризиса государствами-членами ЕврАзЭС, обеспечения их экономической и финансовой устойчивости, а также в целях содействия дальнейшему углублению интеграции национальных экономик. Средства фонда планируется использовать для предоставления суверенных займов и стабилизационных кредитов государствам-участникам ЕврАзЭС, а также для финансирования межгосударственных инвестиционных проектов.

По информации первого заместителя комитета Госдумы по международным делам Леонида СЛУЦКОГО, каждый представитель участника Фонда в его Совете при голосовании о принятии решений будет наделен количеством голосов, пропорционально размеру денежного взноса соответствующего государства.

9 июня руководители правительств стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) подписали договор об учреждении Антикризисного фонда в объеме 10 млрд. дол. Председателем Совета фонда назначен вице-премьер, министр финансов России Алексей КУДРИН.

Российская доля в фонде составляет большую часть уставного капитала – 7,5 млрд. дол., казахская - 1 млрд. дол., белорусская – 10 млн. дол.

Справка УНИАН. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка. Украина имеет в ЕврАзЭС статус наблюдателя.