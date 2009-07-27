В Боливии автобус упал в пропасть: 21 погибший

В Боливии число погибших в результате падения с обрыва автобуса достигло 21 человека, сообщает ИТАР-ТАСС. По словам начальника полиции департамента Тариха на юге страны, где произошло ДТП, авария случилась на опасном участке шоссе неподалеку от границы с Аргентиной, когда пассажирский автобус съехал с дороги и рухнул с высоты 200 м. По меньшей мере, 25 человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь. Полиция устанавливает причины происшествия.