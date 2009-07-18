ЮАР отмечает 91-ю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы

ЮАР отмечает сегодня 91-ю годовщину со дня рождения первого демократически избранного президента республики Нельсона МАНДЕЛЫ.

По всей стране и за ее пределами проходят праздничные мероприятия, посвященные лауреату Нобелевской премии мира, сообщает NEWSru.

Накануне сам юбиляр призвал своих соотечественников провести "День Манделы" с пользой, предложив посвятить 67 минут своего времени служению обществу в знак признания тех 67 лет, которые он боролся за права человека в Южной Африке.

Фонд, носящий имя юбиляра, призвал жителей городов заняться благоустройством общественных территорий, посвятить этот день старикам и детям.

Жители Кейптауна, который на прошлой неделе особенно пострадал от проливных дождей, выйдут добровольно на очистку дорог и стоков, восстановят и посадят деревья и цветы. Муниципалитет города продолжит сбор средств на покупку теплой одежды для людей, оказавшихся без крыши над головой.

В Нью-Йорке пройдет концерт с участием артистов, лично знакомых с юбиляром.

Празднования организованы фондом международной организации "Кампания 46664", главной целью которой является привлечение внимания мировой общественности к проблеме ВИЧ/СПИД. Этот фонд намерен ежегодно праздновать день рождения Нобелевского лауреата.