ЮАР отмечает 91-ю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы
В Кейптауне в честь праздника - субботник
ЮАР отмечает сегодня 91-ю годовщину со дня рождения первого демократически избранного президента республики Нельсона МАНДЕЛЫ.
По всей стране и за ее пределами проходят праздничные мероприятия, посвященные лауреату Нобелевской премии мира, сообщает NEWSru.
Накануне сам юбиляр призвал своих соотечественников провести "День Манделы" с пользой, предложив посвятить 67 минут своего времени служению обществу в знак признания тех 67 лет, которые он боролся за права человека в Южной Африке.
Фонд, носящий имя юбиляра, призвал жителей городов заняться благоустройством общественных территорий, посвятить этот день старикам и детям.
Жители Кейптауна, который на прошлой неделе особенно пострадал от проливных дождей, выйдут добровольно на очистку дорог и стоков, восстановят и посадят деревья и цветы. Муниципалитет города продолжит сбор средств на покупку теплой одежды для людей, оказавшихся без крыши над головой.
В Нью-Йорке пройдет концерт с участием артистов, лично знакомых с юбиляром.
Празднования организованы фондом международной организации "Кампания 46664", главной целью которой является привлечение внимания мировой общественности к проблеме ВИЧ/СПИД. Этот фонд намерен ежегодно праздновать день рождения Нобелевского лауреата.