В США умер легендарный тележурналист Уолтер Кронкайт

В Нью-Йорке в возрасте 92-х лет скончался самый известный в Америке журналист - бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт.

Он участвовал в освещении таких событий как убийство Президента США Джона Кеннеди, война во Вьетнаме, полет человека на Луну, отмечает радио «Свобода».

Президент США Барак ОБАМА заявил, что "страна потеряла доброго друга", и напомнил о безграничном доверии людей к У.Кронкайту, которого многие воспринимали, "как члена семьи". Б.ОБАМА отметил, что У.Кронкайт был "голосом уверенности в мире неопределенности".

У.Кронкайт был удостоен ряда престижных журналистских премий. Его профессиональные методы преподавались студентам-журналистам во многих странах мира, в том числе в СССР.