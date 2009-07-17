Папа Римский попал в больницу

Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый, которому недавно исполнилось 82 года, в пятницу доставлен в больницу северного итальянского города Аоста, где понтифик проводит отпуск, сообщает агентство АНСА со ссылкой на источник в больнице. По данным итальянских СМИ, в пятницу утром понтифик поскользнулся и упал в ванной комнате в своем шале в Альпах. Как сообщает интернет-сайт газеты "Стампа", Папа повредил лодыжку и запястье. Газета также пишет, что в ближайшие часы понтифик будет прооперирован. Однако глава Службы печати Святого Престола Федерико Ломбарди заверил журналистов, что "речь не идет о чем-либо серьезном". Слова Ломбарди подтверждает и тот факт, что Бенедикт Шестнадцатый пришел в больницу самостоятельно. Его сопровождали лишь ближайшие помощники.

РИА новости