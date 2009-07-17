В Крыму в море утонули двое мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, происшествия зафиксированы накануне в Алуште и Керчи.

Так, по словам свидетелей, в Алуште нетрезвый мужчина, житель Запорожья, 1943 года рождения, пошел купаться и стал тонуть. Спасатели вытащили его на берег и начали оказывать первую медицинскую помощь, позже мужчину передали врачам «скорой помощи». «Они продолжили реанимационные мероприятия, но по пути в больницу мужчина умер», - отметили в МЧС.

В Керчи на расстоянии одного километра от берега обнаружили тело местного жителя, 1979 года рождения. «Место, где случилось происшествие, не приспособлено для купания. Ближайшая спасательная станция находится на расстоянии двух километров», - подчеркнули в МЧС.