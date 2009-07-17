Обаму просят выбрать: Россия или Восточная Европа

Соединенные Штаты Америки могут утратить поддержку государств Центральной и Восточной Европы, если будут игнорировать их интересы ради развития сотрудничества с Россией.

Как пишет одно из самых авторитетных польских изданий Gazeta Wyborcza, об этом говорится в письме бывших лидеров стран Центральной и Восточной Европы к Президенту США Бараку ОБАМЕ.

Письмо, которое презентовано в Вашингтоне, подписали, в частности, бывшие Президенты Польши Лех ВАЛЕНСА и Александр КВАСНЕВСКИЙ, Чехии - Вацлав ГАВЕЛ, Литвы - Валдас АДАМКУС, Румынии - Эмиль КОНСТАНТИНЕСКУ, Словакии - Михал КОВАЧ и Латвии - Ваира ВИКЕ-ФРАЙБЕРГА.

Среди подписантов также бывший премьер Эстонии Март ЛААР, а от Польши еще бывший глава МИД Адам РОТФЕЛЬД и министр обороны Януш ОНИШКЕВИЧ.

«Когда новая администрация ОБАМЫ определяет приоритеты своей зарубежной политики, наш регион является одним из тех, о котором американцы перестали переживать. Иногда у нас возникает впечатление, что политика США (здесь) так сделала вид, что многие американские чиновники решили, что наш регион ... можно проигнорировать и сконцентрироваться на других стратегических делах. Многие думают, что проатлантическое отношение региона, его стабильность и благосостояние будут длиться вечно. Это преждевременный взгляд», - написали экс-лидеры в письме, цитирует газета.

GW отмечает, что подобных писем не было с 1989 года, когда в странах бывшего коммунистического блока была свергнута тогдашняя власть и начались рыночные и демократические реформы, заметив, что все подписанты известны как «американские симпатики».

Авторы письма отметили, что «Центральная и Восточная Европа стоит на политическом перепутье, а в регионе растет нервозность», среди прочего, из-за того, что «НАТО оказалось в стороне», когда Россия во время минувшей войны с Грузией «насиловала международное право».

Экс-лидеры положительно оценили улучшение американо-российских отношений, предостерегая новую американскую власть не идти россиянам на большие уступки.

«Из нашего опыта известно, что более решительная политика к Москве не только укрепит безопасность Запада, но и приведет к тому, что Москва будет более склонна к сотрудничеству», - отмечается в письме.

Они также призвали Б.ОБАМУ не отказываться от планов размещения системы ПРО в Польше и Чехии, о которых была договоренность с предыдущей американской администрацией под руководством Джорджа БУША.

По данным издания, письмо презентовано на конференции, организованной политологом Роном АСМУСЕМ (связанным с Демократической партией), который был соавтором политики расширения НАТО на восток.

(Полный текст письма на английском)