317 автомобилей сожжены во Франции накануне Дня взятия Бастилии

Неизвестные во Франции накануне национального праздника Дня взятия Бастилии сожгли более 300 автомобилей.

Как передает РИА «Новости», по данным правоохранительных органов, в ночь на вторник были сожжены 317 автомобилей. Количество сожженных машин в этом году на 6,73% больше, чем в такую же памятную ночь прошлого года.

В канун Дня взятия Бастилии, который традиционно отмечается во Франции 14 июля, по всей стране происходят торжественные мероприятия с участием молодежи. В последние годы национальные торжества сопровождаются массовыми беспорядками, поджогами и арестами. В прошлом году в ночь с 13 на 14 июля во Франции были сожжены 297 автомобилей и арестованы 121 человек.

Несколько веков в средневековой крепости Бастилия находилась знаменитая парижская тюрьма, ставшая символом абсолютизма. Во время народных волнений 1789 года крепость была разрушена. День взятия Бастилии 14 июля традиционно считают датой начала Великой французской революции. В первую годовщину взятия Бастилии во Франции прошел "Праздник Федерации", организаторы которого планировали показать единение всего французского народа в результате революции. В 1880 году французский Сенат провозгласил 14 июля национальным праздником Франции.