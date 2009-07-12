Новый скандал разразился в Великобритании

Парламентский комитет по внутренним делам Палаты общин намерен инициировать расследование в отношении лондонской полиции. Парламентарии подозревают стражей порядка в том, что они получали взятки от журналистов за организацию прослушивания телефонов известных людей. Об этом пишет сегодня "Оbserver".

Скандал разразился после того, как один из местных журналистов Клайв Гудман был признан виновным в прослушивании телефона принца Чарльза. Репортёр получил четыре месяца тюрьмы, а главный редактор "News of the World" был вынужден уволиться.

Эхо Москвы