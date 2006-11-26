Британцы ищут полоний на российском черном рынке

В связи с гибелью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего от отравления радиоактивным изотопом полоний-210, проверяется российский черный рынок радиоактивных материалов. Следователи предполагают, что из плохо охраняемых российских ядерных центров похищают большое количество полония, пишет британская газета The Observer.

Анонимный высокопоставленный источник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил газете, что в российских ядерных центрах принимаются недостаточные меры безопасности. При этом источник назвал найденные следы полония признаком того, что Литвиненко был убит в результате спланированной операции спецслужб. Убийцам необходимо было получить полоний и научиться с ним обращаться. Такую задачу источник признал непосильной для одного человека.

The Observer приводит данные исследователей из Стэнфордского универсистета, которые пришли к выводу, что с 1991 по 2002 год из ядерных центров стран бывшего Советского Союза были похищены около 40 килограммов оружейного урана и плутония. Как пишет газета, поступали сообщения и о случаях кражи полония, однако МАГАТЭ не подтвердило эту информацию.

Между тем газета The Sunday Telegraph сообщает, что британские следователи в ближайшие дни отправятся в Москву и Рим, чтобы допросить свидетелей по делу Литвиненко. Речь идет об итальянце Марио Скарамелле, бывшем сотруднике ФСБ Андрее Луговом и его друге Дмитрии Ковроне (по другим данным - Дмитрии Ковтуне). С этими людьми Литвиненко встречался в день отравления.

Скарамелла в интервью газете Corriera della Sera обвинил в гибели Литвиненко российские власти. "Он был убит, потому что слишком много знал", - заявил итальянец, который встречался с Литвиненко, чтобы передать ему бумаги об организаторах убийства журналистки Анны Политковской. Андрей Луговой в интервью газете The Times отказался говорить о том, кто убил Литвиненко, хотя и отметил, что имеет собственное мнение на этот счет.

Британская полиция и спецслужбы проверяют версию о причастности российских агентов к гибели Литвиненко. Вместе с тем The Observer отмечает, что эта версия вызывает большие сомнения у британских властей. Кремль категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Лента.ру