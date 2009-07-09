Машинист московского метро выпал из кабины на ходу

Машинист электропоезда трагически погиб в среду в московской "подземке" - мужчина выпал на рельсы через открытую дверь кабины во время движения состава, сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел около часа ночи 8 июля на перегоне между станциями метро "Славянский бульвар" и "Кунцевская". Машинист по неизвестным причинам открыл дверь своей кабины и на одном из поворотов во время движения поезда не удержался и упал на пути", - сказал источник.

По его словам, машинист (москвич 1986 года рождения) от полученных ранений скончался на месте. Прокуратура на московском метрополитене проводит проверку.

Пострадавших среди пассажиров в результате инцидента нет, сообщил собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации со стороны Московского метрополитена пока нет.