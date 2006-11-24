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Комитет COBRA провел экстренное заседание в связи с гибелью Литвиненко
21:04, 24 ноября 2006
Мир
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0
В его составе высшее руководство страны
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