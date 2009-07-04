Медведєв – Обаме: активно готовимся к Вашему визиту в Москву

Президент России Дмитрий Медведев рассчитывает на достижение конкретных результатов во время предстоящего визита в Москву президента США Барака Обамы. "Активно готовимся к Вашему визиту в Москву. Исходим из того, что на саммите будут достигнуты конкретные результаты, которые должны открыть новые перспективы развития наших связей на благо граждан России и США, в интересах мира и прогресса", - говорится в послании Медведева Обаме по случаю отмечаемого в субботу национального праздника США - Дня независимости. Текст послания обнародован в субботу пресс-службой Кремля.

РИА новости