Обама: Путин одной ногой опирается на старые методы, а другой - на новые

Российский премьер Владимир Путин «одной ногой опирается на старые методы ведения дел, а другой - на новые» - такое мнение высказал президент США Барак Обама.

Накануне своего визита в Россию Обама заявил, что бывший российский президент должен понимать, что методы ведения дел «холодной войны» устарели и США «не хотят антагонистических отношений», а стремятся к сотрудничеству в энергетике и борьбе с терроризмом. Визит Обамы в Россию состоится 6-8 июля. В ходе поездки он проведет встречу не только с Медведевым, но и с Путиным.

Эхо Москвы