Нелегалам в Италии отныне грозит тюремное заключение

Сенат итальянского парламента сегодня окончательно одобрил в третьем чтении правительственный законопроект об обеспечении общественной безопасности, в соответствии с которым, в частности, нелегальным иммигрантам теперь грозит тюрьма.

Как передает РИА «Новости», отныне этот закон в Италии стал государственным. За одобрение этого документа проголосовали 157 сенаторов, против - 124, воздержались трое. В середине мая законопроект одобрила Палата депутатов парламента.

Закон о безопасности предусматривает введение ряда новых мер по противодействию нелегальной иммиграции. Согласно предложению правительства, отныне нелегальная иммиграция будет включена в список тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Против такой постановки вопроса резко протестовали представители многих правозащитных и общественных организаций, занимающихся помощью иммигрантам, а также видные представители Римско-католической церкви.

Кроме того, закон предусматривает продление с 60 до 180 дней содержания нелегальных иммигрантов, прибывших на Апеннины, в так называемых "центрах идентификации и высылки". Ситуация в этих центрах не раз подвергалась критике в связи с унизительными условиями принудительного содержания нелегалов.

Предложения правительства предусматривают также введение дополнительного сбора в размере от 80 до 200 евро за получение разрешения на временное пребывание в Италии. В итоге оформление временного вида на жительство, без которого иммигрант считается нелегальным, обойдется примерно в 300 евро. Для большинства иммигрантов это очень существенные расходы.

Закон также разрешает гражданам создавать общественные патрули для контроля за безопасностью на местах, правда, участники подобных формирований не имеют права ношения оружия.