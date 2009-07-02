Обама: Путин все еще имеет влияние

Президент США Барак Обама представляет российского премьера Владимира Путина как руководителя, который, с одной стороны, использует старые методы ведения дел, а с другой - пользуется новыми.

"Одной ногой (Путин) стоит на старых методах ведения дел, а второй - на новых", - сказал президент США в интервью агентству Assotiated Press в четверг, за несколько дней до поездки в Россию, не уточнив, что он называет старыми и новыми методами.

Во время визита в Москву Обама встретится с президентом РФ Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, одной из причин проведения встреч с российскими руководителями для него стало желание дать понять Москве, что тезис о возвращении времен "холодной войны" между РФ и США устарел.

Отметив, что экс-президент Путин "все еще имеет влияние", Обама сказал, что США также налаживают очень хорошие отношения с Медведевым. По словам президента, продуктивно идет диалог с Россией в области ядерного разоружения.

Обама опроверг заявления, что Россия препятствует давлению Соединенных Штатов на КНДР и Иран, заявив, что и РФ и США "очень хорошо сотрудничают" по проблемам этих государств.

РИА "Новости"