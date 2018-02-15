"Суперсемейка-2": в сети показали трейлер второй части оскароносного мультфильма (видео)

14:25, 15 февраля 2018
Мир
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Во второй части «Суперсемейки» мистер Исключительный почти не появляется в супергеройском костюме. Он ухаживает за тремя детьми, пока супруга отправляется на опасное задание.

«Ответственные родители — это настоящие герои», — заявляет Эдна Мод.

В ноябре 2017 года вышел первый тизер продолжения«Суперсемейки», который почти полностью был посвящен младшему ребенку семейства Парр — Джек-Джеку.

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