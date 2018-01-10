Фокстер & Макс: в сети показали трейлер нового украинского фантастического фильма (видео)

В сети появился тизер украинского фантастического семейного фильма о приключениях мальчика и пса-супергероя - Фокстер & Макс. По сюжету, школьник Макс находит баллончик с нано-красками, и рисует граффити собаки.

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Неожиданно, нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с супервозможностями. Об этом узнает опасный преступник и начинает за ними охотиться. Помимо множества девайсов, шпионских гаджетов и разговорчивых суперсовременных роботов, в кадре покажут любимые и знакомые места Киева, зазвучит современная украинская музыка. Картина не даст зрителю заскучать – здесь и гонки на автостраде, и захватывающие погони с элементами паркура, и экстремальные сцены на крыше многоэтажного дома.

"Это кино о дружбе, прежде всего. Главные герои – мальчик Макс и его нанотехнологичный робот Фокстер, который может превращаться в настоящую собаку. В фильме будет много элементов экшена, а также драмы и комедии", - говорят продюсеры фильма Максим Асадчий и Екатерина Копылова.

В широкий прокат картина выйдет осенью 2018 года. При этом прокат фильма не ограничится только Украиной: уже есть договоренности со словацким дистрибьютором и ведутся переговоры с чехами, поляками и болгарами.