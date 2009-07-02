Польские инвесторы жалуются, что долги по НДС выросли до $220 миллионов

Долг по невозвращенному налогу на добавленную стоимость перед украинскими компаниями-экспортерами, работающими с польскими инвестициями, возрос до 220 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя международного общества польских предпринимателей в Украине Марьян ПШЕЗДЗЕЦКИЙ.

В интервью УНИАН он уточнил, что 220 млн. долл. – это только озвученная предпринимателями сумма задолженности по НДС.

“Если речь идет о небольших суммах, то наши предприниматели даже не говорят о них”, - сказал М.ПШЕЗДЗЕЦКИЙ.

Он также сообщил, что максимальный долг по НДС перед одной компанией, работающей с польскими инвесторами, составляет 50 млн. долл. «Это компания, производящая в Украине сельскохозяйственную продукцию и экспортирующая ее на внешние рынки – в Россию, Казахстан и другие страны. В целом диапазон продукции, производимой нашими компаниями, довольно значительный – в основном, это стройматериалы», - уточнил он.

И добавил: «Мы ведем переговоры по возврату НДС, но постоянно слышим одно и то же – ситуация сложная».

Заместитель председателя общества польских предпринимателей в Украине отметил, что «идя в Украину, мы рассчитывали на определенный инвестиционный климат, но, к сожалению, сейчас задолженность по НДС существенно ограничивает развитие нашего бизнеса».

Он также сообщил, что у некоторых компаний существует просроченная задолженность по возврату НДС сроком более 3-х лет.

«Нас сильно беспокоит тот факт, что, по непроверенной информации, одной из наших компаний в налоговой инспекции сказали: «если уже больше чем три года НДС не возвращается, то такой вопрос даже не рассматривается». Сейчас мы проверяем эту информацию, и если она подтвердится, мы будем предпринимать меры», - подытожил М. ПШЕЗДЗЕЦКИЙ.