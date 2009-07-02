Европе рекомендовали запасаться газом, где только можно

Газовая координационная группа ЕС обсудила готовность к возможному прекращению поставок газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Комиссия на сегодняшнем заседании подчеркнула необходимость иметь заполненные хранилища газа и найти региональные решения на случай прекращения его поставок. Такое обсуждение было вызвано неуверенной ситуацией в Украине с заполнением подземных хранилищ газа, отмечается в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. "В свете неопределенной ситуации с наличием газа в подземных газовых хранилищах в Украине, Комиссия в частности рекомендует государствам – членам ЕС как можно лучше подготовиться к предстоящему зимнему периоду и, заполнять их газовые хранилища из любых доступных источников", говорится в информации газовой координационной группы ЕС.

На заседании Газовой координационной группы подчеркивалась необходимость усиления регионального сотрудничества с целью уменьшения рисков. Кроме того, на заседании группы было принято решение о проведении специальных учений персонала на случай прекращения поставок российского газа в ЕС через Украину.

Как сообщал УНИАН, в результате газового кризиса между Украиной и Россией в январе этого года, страны ЕС не получали российский газ на протяжении двух недель. В результате перед странами ЕС встала задача построить систему, которая давала бы возможность обеспечивать бесперебойные поставки газа, невзирая на возможные проблемы между Россией и Украиной.