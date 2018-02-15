"Выключили автопилот и стали снижаться": росСМИ рассказали о фатальной ошибке пилотов Ан-148

Датчики скорости обледенели и работали неправильно, так как забыли включить их обогрев.

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось получить данные с речевого самописца Ан-148, упавшего под Москвой.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, судя по разговорам в кабине, пилоты сразу заметили расхождения в показателях скорости.

Отмечается, что датчики скорости обледенели и работали неправильно, так как забыли включить их обогрев.

«Пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться. А этого делать было нельзя. Перед самым падением началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.