Медведев: Россия и США скатились едва ли не до «холодной войны»

Россия и США обязаны улучшить отношения, которые, при довольно неплохом личном контакте с прежним президентом Соединенных Штатов, скатились едва ли не на уровень "холодной войны", заявил президент РФ Дмитрий Медведев в своем видеоблоге в преддверии визита в Москву президента США Барака Обамы. "Нужно признать, что в последние годы отношения между нашими странами, по сути, деградировали. Кризис доверия, бездействие, нежелание что-либо предпринимать - можно подбирать самые разные слова. Факт в том, что при довольно неплохом личном контакте с прежним президентом, отношения между Россией и США скатились едва ли не на уровень "холодной войны".

При этом президент РФ подчеркнул, что новая администрация США во главе с Обамой сейчас демонстрирует готовность изменить ситуацию, выстроить более эффективные, более надежные и более современные отношения. "И мы к этому готовы... Я убежден, что Россия и Соединенные Штаты - у них есть, что предложить другим странам. Поэтому нам нужно двигаться только по одному пути - по пути договоренностей", - добавил Медведев.

РИА новости