Белый дом запросил $6,5 миллиарда на сдерживание российской агрессии в Европе

В Пентагоне говорят о планах увеличения военного присутствия США в Европе на ротационной основе и переброске на континент новой техники.

Администрация президента Дональда Трампа запросила на следующий финансовый год, который начинается в октябре, $6,5 млрд на меры по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента.

Читайте такжеПентагон: Россия строит новый подводный ядерный "дрон"Из опубликованного Белым домом проекта бюджета на 2019 финансовый год следует, что финансирование Европейской инициативы сдерживания предлагается вновь увеличить, на этот раз на $1,7 млрд, передает Голос Америки.

Согласно опубликованному документу, администрация запрашивает на эти цели $6,5 млрд. При этом в 2017 финансовом году Пентагон получил $3,4 млрд, а на этот год запросил $4,8 млрд.

Европейская инициатива сдерживания была создана, чтобы помочь союзникам США в Восточной Европе снять обеспокоенность и удержать Россию от дальнейшего вторжения в Европу после незаконной аннексии Крыма и продолжающейся агрессии в Украине.

К моменту захвата Крыма присутствие американской армии в Европе значительно сократилось. Если в 1980-х годах на континенте находились около 200 тыс. американских военнослужащих, то в 2015 году их было около 33 тыс. Армия США располагала лишь двумя бригадными боевыми группами, которые были сконцентрированы в Италии и Германии – довольно далеко от восточного фланга НАТО.

Теперь у армии есть еще одна бронетанковая бригада, действующая на непрерывной ротационной основе, которая впервые была развернута в прошлом году.

Американская армия также принимает участие в боевых группах, размещенных в Латвии, Литве, Эстонии и Польше в рамках натовской Программы усиленного передового базирования, которая была создана в 2016 году для сдерживания России.

Увеличение финансирования Европейской инициативы сдерживания в 2019 году отражает сохранение озабоченности по поводу действий и поведения России, а также соответствует новой Национальной оборонной стратегии, в которой особое внимание уделяется Китаю и России.

В стратегии описывается мир, в котором решения Пентагона и организационная структура вооруженных сил определяются в первую очередь конкуренцией великих держав, а не борьбой с терроризмом.

Увеличение финансирования позволит проводить больше учений, усилить передовое присутствие и улучшить размещенную на передовых позициях технику.

Представитель министерства обороны сообщил изданию Defense News еще до публикации проекта бюджета, что с учетом того, что теперь основная цель финансирования – это сдерживание российской агрессии, будет выделяться больше средств на оружие и боеприпасы, совершенствование танков и боевых машин Bradley, а также на более крупное присутствие в Европе на ротационной основе, которое будет носить эпизодический и не всегда предсказуемый характер.

В проекте бюджета нет запроса на размещение дополнительных войск в Европе в 2019 году, но, как сообщил представитель Пентагона, увеличение контингента будет финансироваться в 2020 году, когда Армия США начнет более динамичное развертывание сил, которое может включать периодические учения с участием нескольких бригадных боевых групп и дивизионных средств.

По словам чиновника, учения также будут носить внезапный характер. На них будут отрабатываться возможности использования предварительно размещенных запасов имущества армии в Европе, которые к 2020 году будут полностью модернизированы и укомплектованы.

Согласно проекту бюджета на 2019 год, финансирование Европейской инициативы сдерживания и некоторые другие бюджетные расходы будут включать технику и оружейные системы, которые завершат формирование второй серии заблаговременно создаваемых складских запасов Армии США в Европе, сообщил заместитель директора бюджетного управления Армии Дэвис Уэлч.

Эта техника включает 40 танков Abrams стоимостью $455 млн, 66 многоцелевых бронемашин ($230 млн), 61 боевую машину Bradley ($205 млн), а также ракеты для высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HMARS ($171 млн), сообщил Уэлч на бюджетном брифинге в Пентагоне.

Согласно бюджетным документам Пентагона, $200 млн пойдут на консультирование, обучение и оснащение украинских военных, чтобы страна могла «проводить операции в рамках внутренней обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности при одновременной поддержке необходимых институциональных преобразований».