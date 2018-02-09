Франция увеличит расходы на армию: до 2025 года планируется выделить 295 миллиардов евро

Такие шаги обусловлены ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке, борьбой французских военных с группами исламистов в стране и за рубежом, а также давлением президента США на страны-члены НАТО.

Министр обороны Франции Флоранс Парли представила законопроект относительно увеличения финансирования на оборонные нужды, в частности, с 2019 до 2025 года в целом должно быть выделено 295 миллиардов евро.

Таким образом, французский президент отменил десятилетнее сокращение расходов на армию, передает zn.ua со ссылкой на Financial Times.

Предполагается, что до 2022 года ежегодные расходы на нужды обороны будут расти с нынешних 34,2 миллиарда евро на 1,7 миллиарда евро в год, когда истекает президентский срок Макрона, после чего из бюджета ежегодно планируется выделять на 3 миллиарда евро больше. Правительство Франции планирует добиться финансирования военной сферы на уровне 2% от ВВП, по сравнению с 1,7% в прошлом году.

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Такие шаги обусловлены ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке, борьбой французских военных с группами исламистов в стране и за рубежом, а также давлением американского президента Дональда Трампа на страны-члены НАТО. Кроме того, как отмечает издание, это позволит уменьшить напряжение между Макроном и французской армией, когда в прошлом году глава Генштаба генерал Пьер де Вилье ушел в отставку из-за сокращения бюджета на военные нужды.

По данным правительства, к 2025 году будет создано около 6 тысяч рабочих мест, в частности, половина из них в сфере кибербезопасности и разведывательных службах.

Голосование за проект закона должен состояться летом этого года.