Франция увеличит расходы на армию: до 2025 года планируется выделить 295 миллиардов евро

04:25, 09 февраля 2018
Мир
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Флоранс Парли / REUTERS

Таким образом, французский президент отменил десятилетнее сокращение расходов на армию, передает zn.ua со ссылкой на Financial Times.

Предполагается, что до 2022 года ежегодные расходы на нужды обороны будут расти с нынешних 34,2 миллиарда евро на 1,7 миллиарда евро в год, когда истекает президентский срок Макрона, после чего из бюджета ежегодно планируется выделять на 3 миллиарда евро больше. Правительство Франции планирует добиться финансирования военной сферы на уровне 2% от ВВП, по сравнению с 1,7% в прошлом году.

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Такие шаги обусловлены ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке, борьбой французских военных с группами исламистов в стране и за рубежом, а также давлением американского президента Дональда Трампа на страны-члены НАТО. Кроме того, как отмечает издание, это позволит уменьшить напряжение между Макроном и французской армией, когда в прошлом году глава Генштаба генерал Пьер де Вилье ушел в отставку из-за сокращения бюджета на военные нужды.

По данным правительства, к 2025 году будет создано около 6 тысяч рабочих мест, в частности, половина из них в сфере кибербезопасности и разведывательных службах.

Голосование за проект закона должен состояться летом этого года.

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Теги: #финансирование армии Франции#армия Франции