В Беларуси в детских лагерях ввели политинформацию. Об этом сообщает "Хартия`97" со ссылкой на "Еврорадио". Это было сделано в рамках республиканской акции "Мая радзiма - Беларусь", которая проводится в связи с 65-летием победы в Великой отечественной войне.

Единого стандарта, по которому в лагерях устраиваются соответствующие мероприятия, нет. Как отмечает агентство "каждый проводит их, как умеет". В некоторых лагерях на занятия по политинформации отводится всего два часа в неделю, в других идеологическим воспитанием детей занимаются ежедневно.

Директор лагеря "Теремок" Иван Куракин, к примеру, признался, что в его заведении политинформация "пока в зачаточном состоянии". По его словам, наиболее основательно к этому подошли престижные детские лагеря, такие как "Ракета", "Загорье" и "Зубренок". Там для занятий по политинформации привлекают даже профессоров.

Политинформация, напоминает Лента.ру, регулярно проводилась в советских школах. В основном она выражалась в том, что учащиеся пересказывали друг другу новости, прочитанные в газетах (в том числе международную информацию).