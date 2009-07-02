США выведут 18 истребителей с авиабазы в Германии

Соединенные Штаты объявили о выводе со своей военно-воздушной базы в Шпангдалеме (Германия, земля Рейнланд-Пфальц) 18 многоцелевых истребителей F-16 и 600 военнослужащих, сообщила в среду радиостанция SWR со ссылкой на земельного министра внутренних дел Карла Петера Бруха.

По словам главы МВД, эти действия является частью общей концепции США по изменению своего военного присутствия в мире, в рамках которой предполагается сократить в общей сложности 250 американских самолетов F-16.

Немецкий политик также сообщил агентству ddp, что в ходе состоявшихся в середине июня переговоров с американским правительством о будущем военных баз США на территории Рейнланд-Пфальца его заверили, что базы в Шпангдалеме и Баумхольдере, равно как штаб-квартира в Рамштайне будут сохранены.

Местные комментаторы отмечают, что упомянутые базы давали работу почти 28 тысячам местных жителей, а также серьезно подпитывали городские бюджеты. Согласно ранее принятой программе размещения, для американцев предполагалось построить здесь 270 новых квартир. Теперь, по словам Бруха, от этого придется отказаться.

На развернутой ВВС США в Шпангдалеме в 1953 году на территории в 6,6 тысяч гектаров авиабазе до настоящего времени находилось пять тысяч американских военнослужащих и семь тысяч членов их семей, а также 800 немецких военных и вольнонаемных.

По данным немецких СМИ, в первоначальные задачи размещенного здесь 52-го авиакрыла входило подавление ПВО противника в случае начала военных действий. Самолеты авиабазы принимали участие, в частности, в двух операциях в Ираке - в 1991 году в Desert Storm/Desert Shield и в 2003 году в Iraqi Freedom.

РИА "Новости"